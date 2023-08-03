Куляшова Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куляшова Оксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1907

Дочь: Куляшова Екатерина

Отец ребёнка: Куляшов Захар

Рождение ребёнка
1918

Сын: Куляшов Николай

Отец ребёнка: Куляшов Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Куляшов Захар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куляшов Захар

Смерть
Неизвестно