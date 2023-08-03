Куляшова Оксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1907
Дочь: Куляшова Екатерина
Отец ребёнка: Куляшов Захар
Рождение ребёнка
1918
Сын: Куляшов Николай
Отец ребёнка: Куляшов Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Куляшов Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куляшов Захар
Смерть
Неизвестно