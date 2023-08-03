Калитов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1901
Дата смерти04.03.1935
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1901
Отец: Калитов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1925
Сын: Калитов Дмитрий
Мать ребёнка: Калитова (Савинова) Мария
Рождение ребёнка
1927
Сын: Калитов Алексей
Мать ребёнка: Калитова (Савинова) Мария
Рождение ребёнка
1934
Сын: Калитов Александр
Мать ребёнка: Калитова (Савинова) Мария
Смерть
04.03.1935