Калитов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калитов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1901

Дата смерти

04.03.1935

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1901

Отец: Калитов Василий

Мать: Калитова (Ткачёва) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калитова (Савинова) Мария

Рождение ребёнка
27.10.1925

Сын: Калитов Дмитрий

Мать ребёнка: Калитова (Савинова) Мария

Рождение ребёнка
1927

Сын: Калитов Алексей

Мать ребёнка: Калитова (Савинова) Мария

Рождение ребёнка
1934

Сын: Калитов Александр

Мать ребёнка: Калитова (Савинова) Мария

Смерть
04.03.1935

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