Савинова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аллянова (Савинов) Евдокия

Отец ребёнка: Савинов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Василий

Рождение ребёнка
28.08.1906

Дочь: Калитова (Савинова) Мария

Отец ребёнка: Савинов Василий

Смерть
Неизвестно

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