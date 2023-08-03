Савинова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аллянова (Савинов) Евдокия
Отец ребёнка: Савинов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савинов Василий
Рождение ребёнка
28.08.1906
Дочь: Калитова (Савинова) Мария
Отец ребёнка: Савинов Василий
Смерть
Неизвестно