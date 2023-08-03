Аллянова (Савинов) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савинов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллянов Евгений
Отец ребёнка: Аллянов Алексей Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллянов Николай
Отец ребёнка: Аллянов Алексей Захаров
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллянов Василий
Отец ребёнка: Аллянов Алексей Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1919
Дочь: Черных (Аллянова) Анна
Отец ребёнка: Аллянов Алексей Захаров
Рождение ребёнка
16.01.1928
Дочь: Иванова (Аллянова) Мария
Отец ребёнка: Аллянов Алексей Захаров
Смерть
Неизвестно