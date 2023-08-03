Аллянова (Савинов) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллянова (Савинов) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савинов Василий

Мать: Савинова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллянов Евгений

Отец ребёнка: Аллянов Алексей Захаров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллянов Николай

Отец ребёнка: Аллянов Алексей Захаров

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллянов Василий

Отец ребёнка: Аллянов Алексей Захаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллянов Алексей Захаров

Рождение ребёнка
19.12.1919

Дочь: Черных (Аллянова) Анна

Отец ребёнка: Аллянов Алексей Захаров

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1928

Дочь: Иванова (Аллянова) Мария

Отец ребёнка: Аллянов Алексей Захаров

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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