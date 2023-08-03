Аллянов Алексей Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллянов Евгений
Мать ребёнка: Аллянова (Савинов) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллянов Николай
Мать ребёнка: Аллянова (Савинов) Евдокия
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллянов Василий
Мать ребёнка: Аллянова (Савинов) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1919
Дочь: Черных (Аллянова) Анна
Мать ребёнка: Аллянова (Савинов) Евдокия
Рождение ребёнка
16.01.1928
Дочь: Иванова (Аллянова) Мария
Мать ребёнка: Аллянова (Савинов) Евдокия
Смерть
Неизвестно