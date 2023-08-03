Савинов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савинов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аллянова (Савинов) Евдокия

Мать ребёнка: Савинова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
28.08.1906

Дочь: Калитова (Савинова) Мария

Мать ребёнка: Савинова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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