Савинов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савинов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аллянова (Савинов) Евдокия
Мать ребёнка: Савинова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1906
Дочь: Калитова (Савинова) Мария
Мать ребёнка: Савинова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно