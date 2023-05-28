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Пономарев Игнатий Илларионович

Место рождения

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Пономарев Ларион Терентьевич

Мать: Пономарева (Сумарокова) Афанасья Алексеевна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Ульяна Романовна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Пономарева Клавдия Игнатьевна

Мать ребёнка: Пономарева Ульяна Романовна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Пономарева Екатерина Игнатьевна

Мать ребёнка: Пономарева Ульяна Романовна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Пономарев Арсений Игнатьевич

Мать ребёнка: Пономарева Ульяна Романовна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пономарев Аркадий Игнатьевич

Мать ребёнка: Пономарева Ульяна Романовна

Смерть
Неизвестно

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