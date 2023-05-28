Пономарев Игнатий Илларионович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Пономарева Клавдия Игнатьевна
Мать ребёнка: Пономарева Ульяна Романовна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Пономарева Екатерина Игнатьевна
Мать ребёнка: Пономарева Ульяна Романовна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Пономарев Арсений Игнатьевич
Мать ребёнка: Пономарева Ульяна Романовна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пономарев Аркадий Игнатьевич
Мать ребёнка: Пономарева Ульяна Романовна
Смерть
Неизвестно