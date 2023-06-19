Пономарева (Сумарокова) Афанасья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Сумарокова) Афанасья Алексеевна

Место рождения

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Пономарев Василий Илларионович

Отец ребёнка: Пономарев Ларион Терентьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Пономарев Игнатий Илларионович

Отец ребёнка: Пономарев Ларион Терентьевич

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пономарева Ксения Илларионовна

Отец ребёнка: Пономарев Ларион Терентьевич

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Вагина Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Пономарев Ларион Терентьевич

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно