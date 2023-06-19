Пономарева (Сумарокова) Афанасья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Пономарев Василий Илларионович
Отец ребёнка: Пономарев Ларион Терентьевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пономарев Игнатий Илларионович
Отец ребёнка: Пономарев Ларион Терентьевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пономарева Ксения Илларионовна
Отец ребёнка: Пономарев Ларион Терентьевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Вагина Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Пономарев Ларион Терентьевич
Смерть
Неизвестно