Пономарев Ларион Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Пономарев Терентий Васильевич
Мать: Пономарева Марья
Рождение ребёнка
1883
Сын: Пономарев Василий Илларионович
Мать ребёнка: Пономарева Афанасья Алексеевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пономарев Игнатий Илларионович
Мать ребёнка: Пономарева Афанасья Алексеевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пономарева Ксения Илларионовна
Мать ребёнка: Пономарева Афанасья Алексеевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Вагина Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Пономарева Афанасья Алексеевна
Смерть
Неизвестно