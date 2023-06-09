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Пономарев Ларион Терентьевич

Место рождения

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Пономарев Терентий Васильевич

Мать: Пономарева Марья

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Пономарев Василий Илларионович

Мать ребёнка: Пономарева Афанасья Алексеевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Пономарев Игнатий Илларионович

Мать ребёнка: Пономарева Афанасья Алексеевна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пономарева Ксения Илларионовна

Мать ребёнка: Пономарева Афанасья Алексеевна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Вагина Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Пономарева Афанасья Алексеевна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно