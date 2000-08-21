Качегина-Козлова Мария Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качегина-Козлова Мария Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1924

Дата смерти

21.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1252

Дочь: Танчевская Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Егорович

Рождение
28.04.1924

Отец: Качегин Федот

Мать: Качегина Евдокия

Рождение ребёнка
03.06.1953

Дочь: Убомасова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
30.08.1956

Сын: Козлов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
13.05.1961

Дочь: Герасимова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Егорович

Смерть
21.08.2000
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