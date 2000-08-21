Качегина-Козлова Мария Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1924
Дата смерти21.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1252
Дочь: Танчевская Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Егорович
Рождение
28.04.1924
Отец: Качегин Федот
Мать: Качегина Евдокия
Рождение ребёнка
03.06.1953
Дочь: Убомасова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
30.08.1956
Сын: Козлов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
13.05.1961
Дочь: Герасимова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Егорович
Смерть
21.08.2000