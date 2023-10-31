Козлов Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1921
Дата смерти14.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1252
Дочь: Танчевская Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Качегина-Козлова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
03.06.1953
Дочь: Убомасова Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Качегина-Козлова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
30.08.1956
Сын: Козлов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Качегина-Козлова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
13.05.1961
Дочь: Герасимова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Качегина-Козлова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Качегина-Козлова Мария Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
14.08.1986