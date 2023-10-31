Козлов Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Дмитрий Егорович

Козлов Дмитрий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1921

Дата смерти

14.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1252

Дочь: Танчевская Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Качегина-Козлова Мария Федотовна

Рождение
20.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1953

Дочь: Убомасова Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Качегина-Козлова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
30.08.1956

Сын: Козлов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Качегина-Козлова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
13.05.1961

Дочь: Герасимова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Качегина-Козлова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Качегина-Козлова Мария Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
14.08.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close