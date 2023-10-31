Качегина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качегина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1924

Дочь: Качегина-Козлова Мария Федотовна

Отец ребёнка: Качегин Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качегина-Судьина Татьяна Федотовна

Отец ребёнка: Качегин Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качегин Василий Федотович

Отец ребёнка: Качегин Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качегин Иван Федотович

Отец ребёнка: Качегин Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качегина-Шалаева Валентина Федотовна

Отец ребёнка: Качегин Федот

Смерть
Неизвестно
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