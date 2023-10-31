Качегина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1924
Дочь: Качегина-Козлова Мария Федотовна
Отец ребёнка: Качегин Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Качегина-Судьина Татьяна Федотовна
Отец ребёнка: Качегин Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качегин Василий Федотович
Отец ребёнка: Качегин Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Качегин Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Качегина-Шалаева Валентина Федотовна
Отец ребёнка: Качегин Федот
Смерть
Неизвестно