Качегина-Судьина Татьяна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Качегин Федот
Мать: Качегина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Судьина-Поминова Вера Викторовна
Отец ребёнка: Судьин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судьин Александр Викторович
Отец ребёнка: Судьин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Судьин Виктор
Смерть
Неизвестно