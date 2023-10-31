Качегина-Судьина Татьяна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качегина-Судьина Татьяна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Качегин Федот

Мать: Качегина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Судьина-Поминова Вера Викторовна

Отец ребёнка: Судьин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судьин Александр Викторович

Отец ребёнка: Судьин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судьин Виктор

Смерть
Неизвестно
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