Убомасова Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУбомасова Антонина Дмитриевна

Убомасова Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1953

Отец: Козлов Дмитрий Егорович

Мать: Качегина-Козлова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
11.06.1972

Сын: Убомасов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Шебордаев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
09.10.1977

Дочь: Ложкина Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Убомасов Владимир Павлович

Моховое, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Убомасов Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебордаев Анатолий Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close