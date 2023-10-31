Убомасова Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1953
Рождение ребёнка
11.06.1972
Сын: Убомасов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Шебордаев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1977
Дочь: Ложкина Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Убомасов Владимир Павлович
Моховое, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно