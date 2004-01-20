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Убомасов Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1946

Дата смерти

20.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1946

Отец: Убомасов Павел

Мать: Паневина Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
09.10.1977

Дочь: Ложкина Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Убомасова Антонина Дмитриевна

Моховое, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Убомасова Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Убомасов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Убомасова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Убомасова Галина

Смерть
20.01.2004
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