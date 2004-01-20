Убомасов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1946
Дата смерти20.01.2004
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1946
Отец: Убомасов Павел
Рождение ребёнка
09.10.1977
Дочь: Ложкина Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Убомасова Антонина Дмитриевна
Моховое, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Убомасов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Убомасова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Убомасова Галина
Смерть
20.01.2004