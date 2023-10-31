Паневина Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Паневин Игнат
Рождение ребёнка
05.02.1946
Сын: Убомасов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Убомасов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бережникова Раиса Ильинична
Отец ребёнка: Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паневин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Убомасов Павел
Смерть
Неизвестно