Паневина Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паневина Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паневин Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1946

Сын: Убомасов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Убомасов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бережникова Раиса Ильинична

Отец ребёнка: Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паневин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Убомасов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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