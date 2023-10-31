Козлов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Александр Александрович
Мать ребёнка: Козлова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Козлова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Тамара
Смерть
Неизвестно