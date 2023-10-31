Козлов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Дмитрий Егорович

Мать: Качегина-Козлова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Александр Александрович

Мать ребёнка: Козлова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Козлова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Тамара

Смерть
Неизвестно
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