Стародубцев Данила
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стародубцева Акилина
Рождение ребёнка
1803
Сын: Стародубцев Иван
Мать ребёнка: Стародубцева Акилина
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Стародубцева) Анисья
Мать ребёнка: Стародубцева Акилина
Рождение ребёнка
1815
Сын: Стародубцев Гаврила
Мать ребёнка: Стародубцева Акилина
Смерть
1835