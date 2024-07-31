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Стародубцев Данила

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Стародубцев Егор

Мать: Стародубцева (Жмакина) Настасья Евдокимовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Акилина

Рождение ребёнка
1803

Сын: Стародубцев Иван

Мать ребёнка: Стародубцева Акилина

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Стародубцева) Анисья

Мать ребёнка: Стародубцева Акилина

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Стародубцев Гаврила

Мать ребёнка: Стародубцева Акилина

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
1835
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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