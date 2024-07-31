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Стародубцева Акилина

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Данила

Рождение ребёнка
1803

Сын: Стародубцев Иван

Отец ребёнка: Стародубцев Данила

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Стародубцева) Анисья

Отец ребёнка: Стародубцев Данила

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Стародубцев Гаврила

Отец ребёнка: Стародубцев Данила

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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