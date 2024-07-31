Стародубцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Иван

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Стародубцев Данила

Мать: Стародубцева Акилина

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Агафья Ильинична

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Стародубцева) Агафья

Мать ребёнка: Стародубцева Агафья Ильинична

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Стародубцева) Вера

Мать ребёнка: Стародубцева Агафья Ильинична

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Стародубцев Сергей

Мать ребёнка: Стародубцева Агафья Ильинична

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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