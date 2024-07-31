Стародубцев Иван
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Стародубцев Данила
Мать: Стародубцева Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Стародубцева) Агафья
Мать ребёнка: Стародубцева Агафья Ильинична
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Стародубцева) Вера
Мать ребёнка: Стародубцева Агафья Ильинична
Рождение ребёнка
1840
Сын: Стародубцев Сергей
Мать ребёнка: Стародубцева Агафья Ильинична
Смерть
Неизвестно