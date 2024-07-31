Стародубцева (Жмакина) Настасья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Жмакина) Настасья Евдокимовна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Егор

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Стародубцева) Стефанида

Отец ребёнка: Стародубцев Егор

Рождение ребёнка
1774

Сын: Стародубцев Евсей

Отец ребёнка: Стародубцев Егор

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Стародубцев Антон

Отец ребёнка: Стародубцев Егор

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Стародубцев Данила

Отец ребёнка: Стародубцев Егор

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Стародубцева) Мавра

Отец ребёнка: Стародубцев Егор

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Стародубцев Сидор 1807

Отец ребёнка: Стародубцев Егор

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Стародубцева) Пелагея

Отец ребёнка: Стародубцев Егор

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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