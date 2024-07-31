Стародубцева (Жмакина) Настасья Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Егор
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Стародубцева) Стефанида
Отец ребёнка: Стародубцев Егор
Рождение ребёнка
1774
Сын: Стародубцев Евсей
Отец ребёнка: Стародубцев Егор
Рождение ребёнка
1778
Сын: Стародубцев Антон
Отец ребёнка: Стародубцев Егор
Рождение ребёнка
1780
Сын: Стародубцев Данила
Отец ребёнка: Стародубцев Егор
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Стародубцева) Мавра
Отец ребёнка: Стародубцев Егор
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Стародубцев Егор
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Стародубцева) Пелагея
Отец ребёнка: Стародубцев Егор
Смерть
Неизвестно