Кондрашов Никон Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиОколо 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Кондрашов Иван Пименович
Мать: Кондрашова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Кондрашов Емельян Никонович
Мать ребёнка: Кондрашова Матрёна Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Кондрашова Матрёна Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Матрёна Никоновна
Мать ребёнка: Кондрашова Матрёна Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Кондрашова Матрёна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1787