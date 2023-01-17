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Кондрашов Никон Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Около 1787

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Кондрашов Иван Пименович

Мать: Кондрашова Прасковья

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Кондрашов Емельян Никонович

Мать ребёнка: Кондрашова Матрёна Никифоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Кондрашов Иван Никонович

Мать ребёнка: Кондрашова Матрёна Никифоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Матрёна Никоновна

Мать ребёнка: Кондрашова Матрёна Никифоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Кондрашов Яков Никонович

Мать ребёнка: Кондрашова Матрёна Никифоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Матрёна Никифоровна

Смерть
Около 1787
Тула, город Тула, Тульская область
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