Кондрашова Матрёна Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Кондрашов Емельян Никонович
Отец ребёнка: Кондрашов Никон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Кондрашов Никон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Матрёна Никоновна
Отец ребёнка: Кондрашов Никон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Кондрашов Никон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно