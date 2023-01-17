Кондрашова Матрёна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Матрёна Никифоровна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Кондрашов Емельян Никонович

Отец ребёнка: Кондрашов Никон Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Кондрашов Иван Никонович

Отец ребёнка: Кондрашов Никон Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Матрёна Никоновна

Отец ребёнка: Кондрашов Никон Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Кондрашов Яков Никонович

Отец ребёнка: Кондрашов Никон Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Никон Иванович

Смерть
Неизвестно
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