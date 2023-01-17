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Кондрашов Емельян Никонович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Кондрашов Никон Иванович

Мать: Кондрашова Матрёна Никифоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Кондрашова Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Кондрашова Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1780

Жена: Кондрашова Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Кондрашова Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Кондрашова Вера Емельяновна

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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