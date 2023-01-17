Кондрашов Емельян Никонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Кондрашова Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Кондрашова Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Ивановна
Бракосочетание
До 1780
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Кондрашова Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Кондрашова Вера Емельяновна
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно