Кондрашова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Кондрашова Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Никонович
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Кондрашова Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Никонович
Бракосочетание
До 1780
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Кондрашова Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Никонович
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Кондрашова Вера Емельяновна
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Никонович
Смерть
Неизвестно