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Кондрашова Мария Ивановна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Кондрашова Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Кондрашова Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1780

Муж: Кондрашов Емельян Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Кондрашова Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Кондрашова Вера Емельяновна

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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