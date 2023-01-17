Матрёна Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрёна Никоновна

Матрёна Никоновна

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

Около 1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Кондрашов Никон Иванович

Мать: Кондрашова Матрёна Никифоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1780
Тула, город Тула, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close