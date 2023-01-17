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Матрёна Никоновна
Матрёна Никоновна
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Место рождения
Тула
, город Тула, Тульская область
Дата рождения
Около 1765
Дата смерти
1780
Пол
Женский
Отец
Кондрашов Никон Иванович
Около 1723 г.р.
Мать
Кондрашова Матрёна Никифоровна
Около 1728 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец:
Кондрашов Никон Иванович
Мать:
Кондрашова Матрёна Никифоровна
Тула
, город Тула, Тульская область
Смерть
1780
Тула
, город Тула, Тульская область
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