Кондрашов Иван Пименович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: Кондрашов Пимен Иванович
Мать: Кондрашова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Кондрашов Трофим Иванович
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1708
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Ливенцова Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1723
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья
Смерть
Неизвестно