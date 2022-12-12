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Кондрашов Иван Пименович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Кондрашов Пимен Иванович

Мать: Кондрашова Прасковья

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Кондрашов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Кондрашов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Кондрашов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Ливенцова Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Кондрашов Никон Иванович

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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