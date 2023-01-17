Кондрашов Ефим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Кондрашов Иван Пименович
Мать: Кондрашова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Кондрашов Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1732
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1763