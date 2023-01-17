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Кондрашов Ефим Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Кондрашов Иван Пименович

Мать: Кондрашова Прасковья

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Кондрашов Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Антоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Кондрашов Сидор Ефимович

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Антоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Кондрашов Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Антоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Анна Антоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
До 1763
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