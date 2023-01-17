Кондрашов Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиОколо 1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Кондрашов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Кондрашов Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Петровна
Бракосочетание
До 1758
Жена: Кондрашова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Кондрашова Афимья Григорьевна
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Кондрашова Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Кондрашова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Петровна
Смерть
Около 1781