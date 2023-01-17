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Кондрашов Григорий Ефимович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Около 1781

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Кондрашов Ефим Иванович

Мать: Кондрашова Анна Антоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Кондрашов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1758

Жена: Кондрашова Анна Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Кондрашова Афимья Григорьевна

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Кондрашова Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Кондрашова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1781
Тула, город Тула, Тульская область
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