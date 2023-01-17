Кондрашова Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиОколо 1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Кондрашов Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Ефимович
Бракосочетание
До 1758
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Кондрашова Афимья Григорьевна
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Кондрашова Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Кондрашова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Ефимович
Смерть
Около 1780