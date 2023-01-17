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Кондрашова Анна Петровна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Около 1780

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Кондрашов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Ефимович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1758

Муж: Кондрашов Григорий Ефимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Кондрашова Афимья Григорьевна

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Ефимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Кондрашова Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Ефимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Кондрашова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Ефимович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1780
Тула, город Тула, Тульская область
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