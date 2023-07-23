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Максин Василий Фирсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Максин Фирс Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Сарычева Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Воинова Агафия Никифоровна

Рождение ребёнка
20.01.1845

Сын: Максин Антон Васильевич

Мать ребёнка: Воинова Агафия Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова Агафия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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