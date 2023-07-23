Максин Василий Фирсович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Максин Фирс Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Сарычева Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Воинова Агафия Никифоровна
Рождение ребёнка
20.01.1845
Мать ребёнка: Воинова Агафия Никифоровна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно