Сарычева (Максина) Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
06.01.1859
Дочь: Сарычева Татьяна Харитоновна
Отец ребёнка: Сарычев Харитон Титович
Рождение ребёнка
02.07.1861
Дочь: Сарычева Марфа Харитоновна
Отец ребёнка: Сарычев Харитон Титович
Рождение ребёнка
10.09.1863
Сын: Сарычев Никита Харитонович
Отец ребёнка: Сарычев Харитон Титович
Рождение ребёнка
16.11.1865
Сын: Сарычев Михаил Харитонович
Отец ребёнка: Сарычев Харитон Титович
Рождение ребёнка
27.04.1868
Отец ребёнка: Сарычев Харитон Титович
Рождение ребёнка
23.06.1873
Отец ребёнка: Сарычев Харитон Титович
Смерть
Неизвестно