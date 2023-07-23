Сарычева (Максина) Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарычева (Максина) Феодосия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Максин Василий Фирсович

Мать: Воинова Агафия Никифоровна

Бракосочетание
30.01.1857

Муж: Сарычев Харитон Титович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1859

Дочь: Сарычева Татьяна Харитоновна

Отец ребёнка: Сарычев Харитон Титович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1861

Дочь: Сарычева Марфа Харитоновна

Отец ребёнка: Сарычев Харитон Титович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1863

Сын: Сарычев Никита Харитонович

Отец ребёнка: Сарычев Харитон Титович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.11.1865

Сын: Сарычев Михаил Харитонович

Отец ребёнка: Сарычев Харитон Титович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1868

Сын: Сарычев Иван Харитонович

Отец ребёнка: Сарычев Харитон Титович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Сарычев Иван Харитонович

Отец ребёнка: Сарычев Харитон Титович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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