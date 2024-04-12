Максин Антон Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1845
Дата смерти23.08.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1845
Бракосочетание
19.02.1864
Рождение ребёнка
27.09.1865
Дочь: Максина Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Пекушева Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
26.06.1868
Дочь: Белякова Мария Антоновна
Мать ребёнка: Пекушева Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
20.08.1871
Мать ребёнка: Пекушева Анастасия Даниловна
Смерть
23.08.1871