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Максин Антон Васильевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.01.1845

Дата смерти

23.08.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1845

Отец: Максин Василий Фирсович

Мать: Воинова Агафия Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
19.02.1864

Жена: Пекушева Анастасия Даниловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1865

Дочь: Максина Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Пекушева Анастасия Даниловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.06.1868

Дочь: Белякова Мария Антоновна

Мать ребёнка: Пекушева Анастасия Даниловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1871

Сын: Максин Петр Антонович

Мать ребёнка: Пекушева Анастасия Даниловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
23.08.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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