Воинова Агафия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1852
Дочь: Воинова Наталия Георгиевна
Отец ребёнка: Воинов Георгий Сидорович
Рождение ребёнка
06.07.1855
Сын: Воинов Акила
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно