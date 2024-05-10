Пекушева (Паршикова) Анастасия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846 или 1848
Дата смерти16.11.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 или 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1864
Рождение ребёнка
27.09.1865
Дочь: Максина (Максина) Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Максин Антон Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1868
Дочь: Белякова (Белякова) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Максин Антон Васильевич
Рождение ребёнка
20.08.1871
Отец ребёнка: Максин Антон Васильевич
Бракосочетание
26.09.1871
Смерть
16.11.1873