Пекушева (Паршикова) Анастасия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пекушева (Паршикова) Анастасия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846 или 1848

Дата смерти

16.11.1873

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 или 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1864

Муж: Максин Антон Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1865

Дочь: Максина (Максина) Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Максин Антон Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.06.1868

Дочь: Белякова (Белякова) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Максин Антон Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1871

Сын: Максин Петр Антонович

Отец ребёнка: Максин Антон Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
26.09.1871

Муж: Пекушев Иван Варфоломеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
16.11.1873
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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