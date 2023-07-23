Максин Фирс Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 16.11.1813
Мать ребёнка: Максина Евдокия Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Рождение ребёнка
17.10.1820
Мать ребёнка: Максина Евдокия Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 21.11.1822
Мать ребёнка: Максина Евдокия Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Максина Параскева Николаевна
Параскева Николаевна - приемная дочь Фирса Филипповича Максина.
Рождение ребёнка
28.07.1824
Сын: Максин Илья Фирсович
Мать ребёнка: Максина Евдокия Власовна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Максина Евдокия Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Евдокия Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно