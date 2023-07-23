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Максин Фирс Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1796 г.р.
Около 1797 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 16.11.1813

Сын: Максин Георгий Фирсович

Мать ребёнка: Максина Евдокия Климентьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Максин Василий Фирсович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1820

Сын: Максин Степан Фирсович

Мать ребёнка: Максина Евдокия Климентьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 21.11.1822

Сын: Максин Степан Фирсович

Мать ребёнка: Максина Евдокия Климентьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Максина Параскева Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Параскева Николаевна - приемная дочь Фирса Филипповича Максина.
Рождение ребёнка
28.07.1824

Сын: Максин Илья Фирсович

Мать ребёнка: Максина Евдокия Власовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Максин Иосиф Фирсович

Мать ребёнка: Максина Евдокия Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Евдокия Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Евдокия Климентьевна

Смерть
Неизвестно
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