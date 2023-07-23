Максина Евдокия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина Евдокия Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

21.07.1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 16.11.1813

Сын: Максин Георгий Фирсович

Отец ребёнка: Максин Фирс Филиппович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1820

Сын: Максин Степан Фирсович

Отец ребёнка: Максин Фирс Филиппович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 21.11.1822

Сын: Максин Степан Фирсович

Отец ребёнка: Максин Фирс Филиппович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Фирс Филиппович

Смерть
21.07.1823
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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