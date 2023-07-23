Максина Евдокия Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти21.07.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 16.11.1813
Отец ребёнка: Максин Фирс Филиппович
Рождение ребёнка
17.10.1820
Отец ребёнка: Максин Фирс Филиппович
Рождение ребёнка
Около 21.11.1822
Отец ребёнка: Максин Фирс Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1823