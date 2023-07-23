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Максина Евдокия Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1824

Сын: Максин Илья Фирсович

Отец ребёнка: Максин Фирс Филиппович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Максин Иосиф Фирсович

Отец ребёнка: Максин Фирс Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Фирс Филиппович

Смерть
Неизвестно
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