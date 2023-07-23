Максина Евдокия Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1824
Сын: Максин Илья Фирсович
Отец ребёнка: Максин Фирс Филиппович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Максин Фирс Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно