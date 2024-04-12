Мордвинова, Боткина (Оболенская) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинова, Боткина (Оболенская) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

16.01.1850

Дата смерти

06.04.1929

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1850

Отец: Оболенский Алексей Васильевич

Мать: Оболенская Зоя Сергеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
26.07.1863

Дочь: Бородулина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
09.01.1875

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.09.1877

Сын: Боткин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.02.1880

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1882

Сын: Боткин Олег Сергеевич

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
17.07.1886

Дочь: Чехова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боткин Сергей Петрович

Смерть
06.04.1929
Paris, Île-de-France, France
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