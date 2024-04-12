Мордвинова, Боткина (Оболенская) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения16.01.1850
Дата смерти06.04.1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1850
Рождение ребёнка
26.07.1863
Дочь: Бородулина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1875
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
18.09.1877
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1880
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
17.07.1886
Дочь: Чехова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1929
Paris, Île-de-France, France