Бородулина (Боткина) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулина (Боткина) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1863

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1863

Отец: Боткин Сергей Петрович

Мать: Мордвинова, Боткина Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
12.12.1888

Сын: Бородулин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Бородулин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Бородулин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
16.10.1894

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бородулин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородулин Михаил

Отец ребёнка: Бородулин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородулин Василий Михайлович

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