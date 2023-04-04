Бородулина (Боткина) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1863
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1863
Рождение ребёнка
12.12.1888
Сын: Бородулин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Бородулин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Бородулин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
16.10.1894
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бородулин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородулин Михаил
Отец ребёнка: Бородулин Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно