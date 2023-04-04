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Бородулин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Бородулин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1888

Сын: Бородулин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Бородулина Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Бородулина Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
16.10.1894

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Бородулина Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородулин Михаил

Мать ребёнка: Бородулина Анастасия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородулина Анастасия Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
лекарь, коллежский советник (1889)
Смерть
Неизвестно
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