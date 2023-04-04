Бородулин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Бородулин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1888
Сын: Бородулин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Бородулина Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Бородулина Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
16.10.1894
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Бородулина Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородулин Михаил
Мать ребёнка: Бородулина Анастасия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
лекарь, коллежский советник (1889)
Смерть
Неизвестно