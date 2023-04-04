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Боткин Олег Сергеевич
Боткин Олег Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Дата смерти
1886
Пол
Мужской
Отец
Боткин Сергей Петрович
1832 г.р.
Мать
Мордвинова, Боткина (Оболенская) Екатерина Алексеевна
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Боткин Сергей Петрович
Мать:
Мордвинова, Боткина Екатерина Алексеевна
Смерть
1886
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