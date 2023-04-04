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Оболенский Алексей Васильевич

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Место рождения

Париж, Франция

Дата рождения

23.05.1819

Дата смерти

01.12.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Париж, Франция
Бракосочетание
26.10.1847

Жена: Оболенская Зоя Сергеевна

Супруг(-а): Зоя Сергеевна Оболенская (Графиня Сумарокова)
Рождение ребёнка
16.01.1850

Дочь: Мордвинова, Боткина Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Оболенская Зоя Сергеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.08.1851

Сын: Кн. Оболенский Сергей Алексеeвич

Мать ребёнка: Оболенская Зоя Сергеевна

Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1854

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Оболенская Зоя Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.04.1856

Сын: Кн. Оболенский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Оболенская Зоя Сергеевна

Warsaw, Mazovia, Poland
Рождение ребёнка
11.04.1858

Дочь: Родзянко Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Оболенская Зоя Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.12.1884
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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