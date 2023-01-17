Авинов Иван Яковлевич
Место рождениясело Беловка Страховской волости Бузулукского уезда
Дата рождения30.03.1889 ст.
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1889 ст.
Отец: Авинов Яков Петрович
село Беловка Страховской волости Бузулукского уезда
Рождение ребёнка
22.08.1907 ст.
Сын: Авинов Александр Иванович
Мать ребёнка: Волкова Наталия Федоровна
Рождение ребёнка
21.02.1913 ст.
Мать ребёнка: Волкова Наталия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946