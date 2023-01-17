Авинов Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвинов Иван Яковлевич

Авинов Иван Яковлевич

avatar

Место рождения

село Беловка Страховской волости Бузулукского уезда

Дата рождения

30.03.1889 ст.

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1889 ст.

Отец: Авинов Яков Петрович

Мать: Авинова Матрена Алексеевна

село Беловка Страховской волости Бузулукского уезда
Рождение ребёнка
22.08.1907 ст.

Сын: Авинов Александр Иванович

Мать ребёнка: Волкова Наталия Федоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.02.1913 ст.

Сын: Авинов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Волкова Наталия Федоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Наталия Федоровна

Смерть
1946
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close