Авинов Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Авинов Петр Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1887 ст.
село Беловка
Рождение ребёнка
30.03.1889 ст.
Мать ребёнка: Авинова Матрена Алексеевна
село Беловка Страховской волости Бузулукского уезда
Рождение ребёнка
30.07.1891 ст.
Мать ребёнка: Авинова Матрена Алексеевна
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Авинова Матрена Алексеевна
Смерть
Неизвестно