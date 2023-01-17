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Авинов Яков Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Авинов Петр Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1887 ст.

Жена: Авинова Матрена Алексеевна

село Беловка
Рождение ребёнка
30.03.1889 ст.

Сын: Авинов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Авинова Матрена Алексеевна

село Беловка Страховской волости Бузулукского уезда
Рождение ребёнка
30.07.1891 ст.

Сын: Авинов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Авинова Матрена Алексеевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Авинов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Авинова Матрена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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