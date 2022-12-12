Авинова (Тарабрина) Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1887 ст.
Муж: Авинов Яков Петрович
село Беловка
Рождение ребёнка
30.03.1889 ст.
Отец ребёнка: Авинов Яков Петрович
село Беловка Страховской волости Бузулукского уезда
Рождение ребёнка
30.07.1891 ст.
Отец ребёнка: Авинов Яков Петрович
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Авинов Яков Петрович
Смерть
Неизвестно