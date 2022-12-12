Авинова (Тарабрина) Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авинова (Тарабрина) Матрена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1887 ст.

Муж: Авинов Яков Петрович

село Беловка
Рождение ребёнка
30.03.1889 ст.

Сын: Авинов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Авинов Яков Петрович

село Беловка Страховской волости Бузулукского уезда
Рождение ребёнка
30.07.1891 ст.

Сын: Авинов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Авинов Яков Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Авинов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Авинов Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
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