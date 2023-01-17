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Волкова Наталия Федоровна

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Место рождения

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Волков Федор Александрович

Мать: не указана

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.08.1907 ст.

Сын: Авинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Авинов Иван Яковлевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.02.1913 ст.

Сын: Авинов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Авинов Иван Яковлевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авинов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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