Волкова Наталия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Волков Федор Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1907 ст.
Сын: Авинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Авинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
21.02.1913 ст.
Отец ребёнка: Авинов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно