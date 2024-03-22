Ивлева (Уренцева) Феврония
Место рождения
Дата рождения19.06.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1851
Отец: Уренцевъ Иосифъ
Мать: Уренцева Пелагея
Рождение ребёнка
08.06.1872
Дочь: Балакина Акулина
Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
03.07.1874
Сын: Ивлевъ Сергей
Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1880
Сын: Иевлевъ Андрей
Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
25.12.1883
Дочь: Арбузова Анисья
Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
02.08.1890
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
14.02.1893
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
01.03.1896
Сын: Ивлевъ Левъ
Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивлевъ Григорий
Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий