Ивлева (Уренцева) Феврония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлева (Уренцева) Феврония

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.06.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1851

Отец: Уренцевъ Иосифъ

Мать: Уренцева Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1872

Дочь: Балакина Акулина

Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1874

Сын: Ивлевъ Сергей

Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Иевлевъ Андрей

Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий

Рождение ребёнка
25.12.1883

Дочь: Арбузова Анисья

Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1890

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1893

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1896

Сын: Ивлевъ Левъ

Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлевъ Григорий

Отец ребёнка: Ивлевъ Дмитрий

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