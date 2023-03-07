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Ивлевъ Дмитрий

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.10.1851

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1851

Отец: Иевлевъ Петръ

Мать: Иевлева Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1872

Дочь: Балакина Акулина

Мать ребёнка: Ивлева Феврония

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1874

Сын: Ивлевъ Сергей

Мать ребёнка: Ивлева Феврония

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Иевлевъ Андрей

Мать ребёнка: Ивлева Феврония

Рождение ребёнка
25.12.1883

Дочь: Арбузова Анисья

Мать ребёнка: Ивлева Феврония

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1890

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Ивлева Феврония

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1893

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ивлева Феврония

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1896

Сын: Ивлевъ Левъ

Мать ребёнка: Ивлева Феврония

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ивлева Феврония

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлевъ Григорий

Мать ребёнка: Ивлева Феврония

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