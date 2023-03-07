Ивлевъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения24.10.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1851
Отец: Иевлевъ Петръ
Мать: Иевлева Дарья
Рождение ребёнка
08.06.1872
Дочь: Балакина Акулина
Мать ребёнка: Ивлева Феврония
Рождение ребёнка
03.07.1874
Сын: Ивлевъ Сергей
Мать ребёнка: Ивлева Феврония
Рождение ребёнка
1880
Сын: Иевлевъ Андрей
Мать ребёнка: Ивлева Феврония
Рождение ребёнка
25.12.1883
Дочь: Арбузова Анисья
Мать ребёнка: Ивлева Феврония
Рождение ребёнка
02.08.1890
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Ивлева Феврония
Рождение ребёнка
14.02.1893
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ивлева Феврония
Рождение ребёнка
01.03.1896
Сын: Ивлевъ Левъ
Мать ребёнка: Ивлева Феврония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ивлева Феврония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивлевъ Григорий
Мать ребёнка: Ивлева Феврония