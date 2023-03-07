Арбузова (Ивлева) Анисья
Место рождения
Дата рождения25.12.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1883
Отец: Ивлевъ Дмитрий
Мать: Ивлева Феврония
Рождение ребёнка
18.04.1905
Сын: Арбузовъ Николай
Отец ребёнка: Арбузовъ Василій
Рождение ребёнка
1921
Сын: Арбузов Михаил
Отец ребёнка: Арбузовъ Василій