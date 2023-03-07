Арбузова (Ивлева) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова (Ивлева) Анисья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.12.1883

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

1905 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1883

Отец: Ивлевъ Дмитрий

Мать: Ивлева Феврония

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1905

Сын: Арбузовъ Николай

Отец ребёнка: Арбузовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Сын: Арбузов Михаил

Отец ребёнка: Арбузовъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арбузовъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арбузовъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арбузовъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арбузовъ Василій

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